Samedi 24 aout 2019 : 33e Grand Prix de Châtenoy-le-Royal en pétanque

Le beau temps semble s’annoncer pour le prochain week-end et particulièrement ce samedi 24 aout 2019, pour une bonne organisation du 33e Grand Prix de pétanque de la ville de Châtenoy-le-Royal.

L’Amicale Boules de Châtenoy-le-Royal (ABCR) chère à son président Daniel Rebillard et à toute son équipe dirigeante, a mis les petits plats dans les grands, comme à son habitude, pour recevoir les joueurs licenciés et en Doublettes formées toutes catégories ABC.

Un concours qui revêt toujours une grande qualité sportive et se déroule sur l’Espace André Savoye, avenue Mozart (place Berlioz) à Châtenoy-le-Royal. Les prix attribués seront sur la base des mises augmentée de 60%.

Le début du concours est prévu à 14h30 et l’inscription est fixée à 10€

Contact et inscriptions possibles auprès de Gilbert Demont (ABCR) au 06 68 92 54 19

JCR