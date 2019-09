Pétanque : La doublette Rouiller - Chevalier lauréate de la 33e édition du Grand Prix pour le concours A

46 doublettes se sont confrontées pour ce 33e Grand Prix de la ville de Châtenoy-le-Royal ouvert à tous les licenciés A B C

Il est toujours agréable pour des organisateurs de voir une réponse, de la part des joueurs, plus que positive à un tel Grand Prix de pétanque de la ville de Châtenoy-le-Royal. Effectivement le terrain de pétanque de l’espace André Savoye était bien occupé par les 46 doublettes inscrites à cette édition 2019, 33e du nom.

L’équipe de bénévoles de l’Amicale Boules de Châtenoy-le-Royal (ABCR), chère au président Daniel Rebillard avait le sourire et la buvette a bien fonctionné compte-tenu de la chaleur ambiante de ce samedi après-midi 24 aout 2019. Il est vrai que l’affluence était nettement plus nombreuse par rapport à la 32e Edition.

En ce qui concerne les finales, le concours A celui-ci a été enlevé par la doublette composée du Jurassien Anthony Rouiller et de l’Autunois Cyril Chevalier, opposée aux Mâconnais Coppere -Leduc

Pour le concours B, les Mâconnais Montangeran - Bourgeois enlève la Coupe face à la doublette de Cheilly-les-Maranges, Elvas - Segura. Quant au concours C, victoire du Châtenoyen Jean-Marc De Micheli associé au San-Rémois Patrick Chaumette.

Une bonne cuvée 2019 saluée par Henri Lombard, adjoint au maire chargé des sports venu remettre les récompenses.

JC Reynaud