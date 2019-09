47165 € de travaux dans les écoles durant ces congés scolaires

Les trois groupes scolaires sont près pour une nouvelle rentrée des classes ou divers travaux d’entretien, d’investissements ou encore de mise aux normes ont été réalisés par la Municipalité châtenoyenne.

Traditionnellement, en préambule de la future rentrée scolaire, le maire, Vincent Bergeret, accompagné de son adjointe aux affaires scolaires Patricia Fauchez et du directeur des services techniques, François Boissier, font le tour des groupes scolaires de la commune pour se rendre compte des travaux effectués au cours des vacances scolaires d’été, des travaux réalisés par des entreprises mais aussi en régie par les services de la commune. Au total se sont 47165 € de travaux que la commune a investi sur les trois groupes scolaires.

Pour ce qui concerne du groupe scolaire Rostand, il s’agit d’une rénovation de sol de deux salles de classe, de l’installation d’une rampe et de dalles podotactiles dans les escaliers latéraux ou encore la réalisation d’un nouveau platelage bois en entourage d’un arbre afin d’assurer une meilleure sécurité pour les enfants.

Du coté du groupe Berlioz les travaux ont consisté en l’aménagement d’une rampe au niveau du SAS d’entrée de l’école maternelle pour permettre un meilleur accès PMR, ainsi que l’achat d’une chaise et d’une table d’activité pour un enfant handicapé. Pour l’école Primaire, le changement de deux tableaux en classe CE1-CE2, du remplacement (en septembre) des portes extérieures de trois salles de classe et de la réalisation d’un platelage en bois pour entourer un arbre, toujours dans l’esprit d’apporter un peu plus d’esthétisme et de sécurité pour les enfants.

Quant à l’école Cruzille outre les petites réparations courantes en maternelle, il s’agissait de remplacer trois tableaux dans des classes CE2, CM1 et CM2, mais aussi une réfection complète des sanitaires, de l’éclairage et d’apporter une meilleure acoustique.

L’occasion pour le Maire également, en ce vendredi de pré-rentrée, de saluer toutes les équipes enseignantes, de chaque groupe scolaire, en pleine préparation de la rentrée de lundi prochain.

Nous en profiterons également pour faire un petit clin d’oeil à toutes les assistantes de vie scolaire (AVS) qui ont, durant cette période de vacances scolaires, nettoyer et briquer les classes et le matériel, de fonds en comble, afin que tout soit près pour un meilleur accueil des élèves.

JC Reynaud