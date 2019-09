Laurent Grzybowski, un show-man au service de l’Eglise

Messe de rentrée sur la Paroisse du Bon Samaritain en Chalonnais avec la présence de celui qui a certainement écrit et composé le plus grand nombre de chants et de musique pour animer la vie d’Eglise.

Musicien et chanteur il l’est, passeur de messages indiscutablement, Laurent Grzybowski met, de toute évidence, son savoir musical et sa Foi au service de la musique et du chant pour la Liturgie.

Avant d’animer la messe de ce dimanche de rentrée célébré dans la …. salle des fêtes de Châtenoy-le-Royal, le compositeur et chanteur a expliqué les raisons de son choix et de son engagement. : « Quelle est la meilleure louange que l’on puisse donner à Dieu sinon la musique et le chant par conséquence. La musique porte notre prière, notre parole ce qui fait que le christianisme ne ressemble à aucune autre religion. » s’appuyant pour démontrer sur le dernier Psaume du Livre, le Psaume 150 ou il est écrit « Louez-le par l’éclat du cor, sur la harpe et la cithare, par les tambourins et la danse, sur le luth et la flute, les cymbales sonores et les cymbales de fanfare. » Véritable orchestre symbolique qui en finalité peut s’appliquer à toutes les nations, à toutes les races, à toutes les civilisations et à toutes les cultures. C’est le langage universel de la musique

Pour cela Laurent Grzybowski s’est attelé à expliquer à l’assistance de fidèles venus pour lui et pour participer de façon concrète à la Liturgie de la messe qui a suivie, présidée par le Père Jean-Robert Courtot, assisté du Père Laurent Renaud.

Un homme qui a derrière lui quelques trente années «de scènes », dans plus de 1300 églises de France ou du monde. Un homme qui assure : « En méditant je suis entré avec force dans ce mystère de la Foi. Le chant et la musique ont été un moyen de rentrer en relation et chanter c’est comme si j’entrais chez les uns et les autres. Comme une Croix dont la verticalité nous élève et l’horizontalité nous engage, par le chant qui nous rapproche les uns des autres. »

Une riche rencontre !

JC Reynaud