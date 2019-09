21 et 22 septembre 2019 : Portes ouvertes au Tir Sportif de Châtenoy-le-Royal

Durant deux jours, samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019, les portes du stand de tir Guy Chapuis seront ouvertes à tous ceux qui souhaitent découvrir les différentes disciplines pratiquées.

Il sera possible de tirer à la carabine, au pistolet ou à l’arbalète, voir au 22 Hunter sur des parcours de 10m ou 50m ou encore de s’initier au tir sportif de loisir ou découvrir le tir à la poudre noire.

Des parcours de tir ouvert à tous, qui se dérouleront le samedi de 14h30 à 18h et le dimanche de 10h à 17h. Une licence sera offerte au 1er poussin non licencié et au 1er jeune non licencié. L’accueil chaleureux réservé par les bénévoles du club fait partie du règlement intérieur de cette association aux résultats régionaux, nationaux et internationaux remarquables.

L’occasion de visiter les installations du stand Guy Chapuis, lequel est situé derrière la mairie de Châtenoy-le-Royal, l’accès pouvant se faire par la route d’Autun ( à gauche au feu tricolore à hauteur de Jardiland) par quartier du Treffort ou par la rue du Bourg (par l’impasse entre la mairie et l’école Rostand).

JC Reynaud