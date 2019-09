Tir Sportif : vous pouvez encore venir le découvrir ce dimanche 22 septembre 2019

Un week-end bien chargé pour le Tir Sportif de Châtenoy-le-Royal qui, depuis hier samedi et aujourd’hui dimanche 22 septembre 2019, de 10h à 17h, ouvre ses installations et ses différents pas de tirs au public de tous âges.

Une belle occasion pour découvrir les différentes disciplines pratiquées au sein de ce club aux références sportives de haut niveau. Que ce soit au pistolet, à la carabine ou encore au 22 Hunter et bien évidemment à l’arbalète, sans oublier les armes à poudre noire, vous pouvez faire un parcours pour découvrir toutes ces armes.

Il vous suffit pour cela de vous inscrire au bureau de l’accueil, à l’intérieur du stand Guy Chapuis. Une participation modique est demandée en fonction des niveaux d’âge. Bien évidemment pour toutes les disciplines et sur chaque pas de tir, des éducateurs et des membres du club encadrent, conseillent et surveillent si le geste est bien fait.

Une idée de sortie sympathique pour ce dimanche, l’occasion après avoir fait les parcours de tirs de s’arrêter à la buvette judicieusement installée sur le parvis du stand et le service assuré par des bénévoles souriants.

Pour accéder au stand de tir Guy Chapuis, en venant de Chalon-sur-Saône, suivre le fléchage installé par le club depuis le carrefour des avenues de Gaulle - Condorcet (niveau Crédit Mutuel, Carrefour Market), après ce carrefour, prendre à gauche au carrefour Jardiland et toujours suivre ce balisage très clair.

En venant de la cote chalonnaise prendre à droite aux feux Jardiland - Dodille Publicité et suivre les flèches.

JC Reynaud