Un complexe dédié au tir bientôt sur l'agglomération chalonnaise !

Sauf contre temps climatique, il ouvrira ses portes d'ici la fin de l'année. Les explications d'info-chalon.com

Cédric Desprez, patron de Armurerie Bourgogne Passion depuis 2012 à Châtenoy le Royal en zone verte a pris la décision de s'agrandir et surtout d'offrir un espace dédié à sa clientèle. Spécialisé dans la vente d'armes neuves et d'occasion de catégorie A, B, C et D, Cédric Desprez était un carrefour de sa vie professionnelle, au point d'enclencher une nouvelle dynamique et surtout répondre à des sollicitaitions de plus en plus nombreuses de la part de sa clientèle, qu'elle soit Chalonnaise mais aussi Dijonnaise ou lyonnaise.

Un stand de tir indoor unique en son genre

1,5 million d'euros sont investis dans ce complexe dédié au tir, au sein duquel, il va transférer à terme son activité commerciale, pour le moment située dans un local exigu au sein de la zone verte de Châtenoy le Royal, sur près de 200 m2. A cela, viendra s'ajouter un stand de tir indoor de 1000 m2 composé de trois pas de tir de 5 à 45 mètres et homologués FFTir. Le chef d'entreprise proposera également une activité annexe avec le Ciné Tir, avec des séances de tir à balles réelles sur un écran de 8 m x 3 m. Une activité relativement rare en France et qui n'a pas son pareil sur le secteur entre Lyon et Dijon. "