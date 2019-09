Rugby : l’Entente Châtenoy - St Firmin entre en lice à Saône-Seille

L’aspect administratif étant réglé auprès de la Ligue et de la FFR, l’Entente Châtenoy - St Firmin débute le Championnat Territorial ce dimanche 29 septembre 2019.

En pensant uniquement au « Rugby » on serait tenté de pousser un grand « Ouf » de soulagement de voir cette entente entre deux clubs, ayant des difficultés d’effectifs, atteindre son but : continuer à faire pratiquer le rugby sur le territoire de la Saône et Loire donc de la Bourgogne. Sage entente entre ces deux clubs qui permet à des joueurs confirmés ou moins confirmés, mais tous volontaires de voir le rugby perdurer et vivre, même dans l’ombre ( non participative) de clubs basés à Chalon ou au Creusot et loin de toutes polémiques passées internes et externes. Une seule envie : jouer au rugby sur le territoire !

Participer au Championnat

Place maintenant au sport et au Championnat territorial de l’Entente, qui sera compliqué certes avec dans la Poule 1, sur les trois qui composent ce Championnat Territorial : Is-sur-Tille, Bourbon-Lancy, RC Dijon, St Martin-du-Lac, Pougues-la-Charité, Saône-Seille, Entente Givry Cheilly-les-Maranges et l’Entente St Firmin - Châtenoy-le-Royal.





les entraineurs : Alex Develay, Nicolas Guinot, Fabrice Laulognon et Didier Chaventon

Les entraineurs que sont Fabrice Laulognon, Nicolas Guinot, Didier Chaventon et Alex Develay sont clairs dans leurs propos d’avant saison au cours de ce dernier entrainement collectif du vendredi : « Le Championnat territorial regroupe dans un premier temps tous les clubs de séries régionales sur trois poules «de secteurs géographiques ». Nous aurons de ce fait de moins longs déplacements mise à part Pougues-La Charité, mais par contre nous tombons sur des gros bras de première série.

Nous n’avons pas pu assurer des matchs de préparation afin de nous connaitre mieux les uns et les autres et surtout mettre quelque chose en place. Ce n’est pas nos trois entrainements collectifs qui ont permis de bien tester un système de jeu. Mais tous les joueurs ont mis de la bonne volonté pour se préparer en amont. Nous verrons au fur et à mesure de l’avancement du Championnat en espérant tenir le coup avec notre effectif d’une bonne trentaine de joueurs valides actuellement. L’essentiel est de tenir jusqu’au 22 mars 2020, date des sélections pour les phases finales, nous rencontrerons des clubs de notre niveau actuel. »

Il ne faut pas le cacher on sent une crainte de la part des entraineurs du fait des incertitudes d’un non redémarrage. Mais il est toujours possible de venir rejoindre les rangs de cette Entente, pour exemple un joueur arrivant du Sud sur la région et qui est venu se joindre à l’entrainement de ce vendredi soir.

Ouverture ce dimanche

Ce qui est certain maintenant c’est l’ouverture du Championnat ce dimanche 29 septembre 2019 avec un premier déplacement à Saône-Seille, ce ne sera pas facile, mais pas impossible, quand on connaît la valeur de ce club les saisons précédentes à ce niveau.

Ensuite l’Entente se déplacera à nouveau pour la deuxième journée, le dimanche 6 octobre 2019, pour aller du coté de St Martin-du-Lac, du costaud aussi, avant de recevoir, le 20 octobre 2019, les voisins de l’Entente Givry - Cheilly-les-Maranges.

Et s’il y avait une surprise agréable dès ce dimanche ? C’est tout ce que l’on souhaite à cette jeune entente volontaire, en plus de confirmer notre souhait de les voir faire une bonne saison, dans l’esprit du rugby, il suffisait de voir l’ambiance à l’entrainement de ce vendredi.

JC Reynaud

Avis de recherche :

Pour permettre de répondre à des demandes de parents lors du Forum des associations entre autres, ainsi qu’a une action dans les écoles primaires et collège de Châtenoy-le-Royal, l’équipe dirigeante locale recherche un éducateur disponible le mercredi après-midi ou samedi, afin d’encadrer pour redémarrer une école de rugby.

Contacter le président Benjamin Marlot au 06 15 24 16 41