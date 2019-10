Nouvelle saison pour le Yoseikan Budo de Châtenoy-le-Royal

Reprise pour tous les niveaux au sein du Karaté Yoseikan Budo, pour une saison riche en compétitions.

Saine odeur d’efforts dans la salle d’évolution au sol qui retrouve ses activités nombreuses dont le Karaté Yoseikan Budo que préside désormais la sympathique Raphaëlle Jeannet, le non moins sympathique Didier Gaugy ayant laissé sa place présidentielle.

Les entrainements et les cours ont repris depuis quelques jours, pour quasiment une centaine d’adhérents, sachant que les inscriptions sont encore valables pour cette nouvelle saison qui s’annonce riche, particulièrement autour de compétitions de haut niveau.

En effet quatre Karatékas châtenoyens vont participer à la Coupe du monde à Paris le 7 décembre 2019 : Yannick Ponnelle qui va tirer en compétition individuelle ; Thomas Leconte qui continue son chemin en équipe de France en catégorie moins de 65kg et deux arbitres seront aux bords des tatamis avec Raphaëlle Jeannet au niveau international et Auguste Torregrossa au niveau national.

Puis arrivera l’année 2020 ou durant le mois de mars il est annoncé la venue d’un expert en Karaté Yoseikan pour ouvrir et animer un stage de bon niveau.

En attendant les activités sont bien enclenchées avec

Des cours pour les plus jeunes :

- le samedi matin de 10h à 11h, pour les enfants âgées de 4 à 6 ans

l- e mardi soir de 17h45 à 18h45 pour des jeunes âgés de 7 à 10 ans

Des entrainements :

- pour les adultes le mardi de 18h30 à 20h et le jeudi de 18h30 à 20h pour l’entrainement des seniors

- le groupe Training se retrouve le lundi à la salle Prévert et le jeudi à la salle d’évolution au sol de 18h30 à 19h30. Une animation ouverte à tous dès l’âge de 14 ans.

A noter désormais les inscriptions se font à la salle d’évolution au sol directement auprès des encadrants aux heures de pratique de chaque atelier et niveau d’âge.

JC Reynaud

La salle d’évolution au sol se situe derrière les bâtiments de la mairie de Châtenoy-le-Royal, elle attenant au stand de tir Guy Chapuis, l’accès pouvant se faire par la rue du Treffort.