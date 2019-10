Mercredi 9 octobre 2019 : participez à la Marche Rose de Châtenoy-le-Royal

Le Centre Communal d’Action Sociale, en partenariat avec l’association Multi’Gym et l’association Toujours Femme, organise la Marche Rose de Châtenoy-le-Royal le mercredi 9 octobre 2019.

La Marche Rose c'est simple : il s’agit d’effectuer deux parcours à pied ( au choix) avec une participation de 2€, laquelle sera entièrement reversée à l’association dynamique « Toujours Femme » qui oeuvre pour aider et accompagner les femmes atteintes d’un cancer.

Pour cette Marche Rose 2019 le rendez-vous est fixé à 13h30 à la salle des fêtes Maurice Ravel, les inscriptions sont prises sur place, possibilité de pré-inscriptions en contactant le CCAS, 2 rue Colette à Châtenoy-le-Royal. Tel : 03 85 42 49 50.

Deux parcours à pied étant au choix il y aura au préalable un échauffement en musique et le départ est fixé à 14h30

- un grand parcours de 6 km en direction de l’étang Chaumont et retour. Départ 14h

- un petit parcours de 3km

Tout le monde se retrouvera aux alentours de 16h30 pour un bar à gouter Rose proposé par l’Espace Royal Jeunes et l’accueil de loisirs

En préambule à cette Marche Rose, à 13h45, une information sur le dépistage et l’autopalpation sera donnée par le docteur Marianne Henaff, gynécologue.

Et de 15h30 à 17h30, des animations sont prévues à la Salle des fêtes avec des stands tenus par :

- l’association « Toujours Femme » qui vendra des articles Rose ainsi que les « Chapeaux Elé-gants » de la châtenoyenne Lydie Philippon.

- sans oublier des ateliers créatifs pour les enfants et deux stands concernant la prévention par l’activité physique et le Bien-être (respiration et méditation)

Un bel après-midi de solidarité pour ce mercredi 9 octobre 2019 !

Participer c’est aider ! Aider c’est redonner le sourire !

JC Reynaud