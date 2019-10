Le verger conservatoire un lieu de biodiversité

Un lieu de conservation d’espèces végétales et animales qu’il ne faut pas bousculer et surtout qui doit être respecter.

En dehors de toute concentration humaine, sur un terrain de 4000 m2, la commune de Châtenoy-le-Royal a implanté en 2014 un verger conservatoire composé de 46 variétés d’arbres fruitiers, tous différents les uns des autres.

Deux ruches ont également pris place aux abords de haies vives, lesquelles ont réussi à fournir quelques 36 kilos de miel cette saison. C’est dire que ces ruches et les abeilles, trouvent de quoi bien vivre et surtout à être au service d’une nature saine et représentative.

Sans doute aussi par le fait que des oiseaux y trouvent leur compte dans un juste équilibre, preuve ainsi que ce coin de nature est un lieu de biodiversité.

C’est ce que Alexis Revillon, responsable local de la Ligue de Protection des Oiseaux et Steeve Robert, directeur développement durable et mobilité du Grand Chalon, ont expliqué à un petit public venu découvrir ce lieu de biodiversité situé au verger conservatoire des Rotondes, dont le Maire Vincent Bergeret et des élus municipaux.

Cela peut paraitre surprenant mais la nature existe bien, vit bien dans ce quartier et ce terrain qui autrefois étaient des jardins ouvriers de la cité SNCF. Un jardin social puisque les fruits, s’ils ne sont pas ramassés « en douce », font aussi l’objet de confection de confitures par la brigade des compotes et redistribués ensuite au sein d’oeuvre caritative.

Surprenant également de voir apparaitre des plantes dont l’existence est liée à la migration d’oiseaux, certainement dû au fait de la transplantation d’espèces exotiques et par conséquence, comme sur ce terrain la renouée du Japon qu’il faut réguler faute de voir cette plante va envahir durablement un site au même titre que l’ambroisie, sur laquelle il faut être vigilant.

Un coin de verdure qui mérite d’être préserver et respecter !

JC Reynaud