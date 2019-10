L’Harmonie Municipale devient l’Harmonie Banda Desperados

Nouveau nom adopté au cours de l’assemblée générale statutaire ou un point a été nécessaire quant au fonctionnement de l’association, à l’avenir du festival Bodeg’art et l’accueil officiel du nouveau chef Quentin Sigonney.

Quasiment tous les musiciens étaient présents pour cette assemblée générale 2019 sous la présidence de Laurent Balaguer et en présence du maire Vincent Bergeret et de Roland Bertin son premier adjoint. Sans oublier une pensée émue pour leur ami Daniel Germain trop vite disparu.

Outre le fait de modifier quelques statuts de l’association pour les rendre plus d’actualités, l’assemblée a adopté à l’unanimité de donner désormais le nom de Harmonie Banda Desperados. Il faut rappeler que l’association était sous le titre distinctif d’Harmonie Municipale depuis le 5 juillet 1946 !

Se mobiliser mieux en interne

Dans son rapport moral le Président Balaguer a fait part d’insatisfaction liée au fait d’un manque d’engagement des adhérents, ce qui implique parfois de ne pouvoir répondre à des demandes (nombreuses) de sorties vers l’extérieur et qui sont une source de revenus pour l’Harmonie Banda Desperados (HBD) : « Les sorties hors département permettent de créer de la convivialité et une meilleure cohésion du groupe, je veux pour exemple le Carnaval de Florenville en Belgique. Je n’ignore pas que nous sommes tous liés dans notre engagement au travail, à notre santé et notre famille. Mais comprenez qu’il est difficile de négocier des prestations hors département. C’est fatiguant de travailler comme cela et nous ratons de belles occasions pouvant entrainer une sorte de « black liste » de la part d’organisateurs. Un groupe qui ne sort pas est un groupe qui meurt. Notre groupe musical est reconnu et ne ressemble à aucun autre et j’aimerais que l’on fasse un choix d’orientation : faire des sorties, faire des soirées, etc… » a souligné le président. Une petite mise au point afin de mieux mobiliser la troupe !

Puis de saluer le travail effectué par Stéphane Maitrot et saluer l’arrivée de son remplaçant Quentin Sigonney dont nous reparlerons prochainement dans nos colonnes.

Le Festival Bodeg’Art est reconduit … en 2021

S’il est une manifestation qui a pris de l’ampleur avec sa deuxième édition en juin 2019, celle-ci représente un très lourd travail de la part des membres de l’HBD. Certes le résultat financier n’est pas celui escompté par l’association puisqu’il y a une perte de l’ordre de 2500 €. Une météo un trop tropical, un manque de public, mais une certitude ce Festival a fait rayonner la commune sur l’extérieur et a permis aussi de recruter de nouveaux musiciens.

Une belle édition 2019 ce qui a fait dire du Président : « Nous n’avons pas à avoir peur de ce que l’on a fait. Nos efforts n’ont pas payé autant que l’on espérait, mais le bilan moral est très positif avec de belles musiques présentées, des exposants satisfaits et un public ravi. C’est pourquoi il ne faut pas laisser tomber ce Festival et envisager sa 3e édition en 2021, avec un groupe de travail qui devra innover et commencer à travailler dès janvier 2020. Une telle manifestation revêt un grand intérêt pour notre Banda mais aussi pour la commune. C’est pourquoi je vous remercie pour votre engagement ainsi que la Municipalité pour son aide. »

Une saine gestion financière

Pour mener a bien une telle association il est impératif d’avoir des finances saines et bien gérées. C’est le cas en la matière sachant que le budget (hors festival) est estimé à 30 000€ pour 2020. Le Festival Bodeg’Art 2019 représente quasiment la même somme en matière de budget global. Ceci est dû aussi à l’aide non négligeable de sponsors et partenaires qui n’hésitent pas à soutenir financièrement et matériellement HBD. La encore le Président a tenu à les remercier vivement.

Le soutien municipal pour l’avenir

Sur ce point le maire a tenu a préciser le rôle de la Municipalité : « D’abord je ne voulais pas loupé cette réunion car je tenais à vous remercier sincèrement de vous être autant investi dans la vie municipale, votre présence au Forum, et aux cérémonie commémoratives.

Quant au Festival je reste persuadé qu’il a un bel avenir devant lui. C’est le plus grand évènement culturel et festif de Châtenoy-le-Royal. Je comprends votre frustration car vous vous êtes vivement investi.

Pour autant et à la réflexion, une commune comme la nôtre se doit d’aller au-delà, et apporter des solutions car vous faites rayonner la Culture et la commune. Je suis comme vous, cela ne me convient pas que vous n’arriviez pas à équilibrer. Il nous faudra trouver des solutions en commun, car il n’a pas manqué grand chose pour équilibrer et ce serait dommage d’abandonner. Faites cette pose pour 2020 et l’on verra ce que l’on peut apporter de notre coté. »

On l’aura compris la Municipalité a fait le choix de soutenir fortement l’Harmonie Banda Desperados pour ce Festival de haute qualité musicale et festive, dans sa démarche culturelle musicale actuelle et pour l’avenir.

JC Reynaud