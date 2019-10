Les Amis de l’église Saint Martin investissent dans le patrimoine religieux

Assemblée générale statutaire toujours nécessaire pour faire un point sur la vie de l’association et sur son engagement dans la commune.

Il a appartenu au Président en exercice, André Genot, de développer l’activité de l’association « Les Amis de l’Elise Saint-Martin », dont on sait sa raison d’être laquelle consiste au bon fonctionnement intérieur de l’église par elle-même, dont le chauffage et l’éclairage, que ce soit pour bien assurer les baptêmes, les mariages, les sépultures et toutes les cérémonies et manifestations qui font la vie d’une église paroissiale, même si maintenant le centre névralgique de la grande Paroisse du Bon Samaritain, est centralisé sur le Centre Pastoral de Saint-Rémy.

Le bâtiment religieux est bien là et remplit sa fonction, grâce aux prêtres bien évidemment pour la partie liturgique, mais aussi grâce aux 21 bénévoles de l’association qui ont animé cette année écoulée lors de trois temps forts dans le recueillement, la convivialité et la Culture.

Enrichir le choeur de l’église

L’église Saint Martin de Châtenoy-le-Royal est un lieu qui reste ouvert à celles et eux qui souhaitent venir prier ou se recueillir dans la journée. Si l’on entre pour la visiter force est de constater qu’aucune croix apparente n’est directement visible, sinon en s’avançant dans la nef et en se retournant pour regarder la tribune.

L’idée lancée par les Amis de l’église est d’enrichir le choeur, en mettant en valeur le patrimoine religieux de la commune. Ainsi sera installé au dessus du tabernacle, une Croix artistique qui sera réalisée par une artiste travaillant le verre en la personne de Catherine Thivent.

Une croix en verre qui mesurera 1,10 de haut et réalisée en trois couleurs. Un éclairage fera ressortir ce symbole fort de la chrétienté et sera en place en 2020. Un achat d’environ 2000 €, qui se fait sous forme de souscription ouverte dès maintenant. Il suffit de contacter le Président de l’association.

Une gestion saine et à l’équilibre

Dans son rapport moral le président a surtout souligné le fait que les activités de l’association permettent d’assurer : « Les ressources pour continuer à trouver les financements indispensables à l’entretien de notre église. Pour cette année 2018/2019, l’organisation de la journée de rentrée paroissiale et le lancement de la souscription nous permettent d’avoir une visibilité plus moderne pour tous ceux qui se rapprochent de près ou de loin de la vie de notre église et de notre paroisse.

C’est pour cela que nous gardons les mêmes recettes en organisant des activités qui visent à maintenir le lien social entre les fidèles, la population et la paroisse.

En conclusion, j’estime que notre association est saine, qu’elle essaie de rayonner à la hauteur de ses ressources, qu’elle veille toujours à maintenir la cohésion entre les moins jeunes et les plus anciens et qu’elle représente pour les autorités municipales et paroissiales un partenaire ouvert et coopératif. La rénovation de la dernière salle serait vraiment l’occasion de lui marquer cette reconnaissance. »

Des projets et un soutien municipal

L’association « Les Amis de l’église Saint-Martin » a prévu des activités pour l’année à venir. Une église paroissiale qui reste ouverte et qui continue d’avoir une messe dominicale toute l’année à 11h, à laquelle s’ajoute celle du mercredi matin . Une association qui joue dans la solidarité avec un repas et dans la musique avec des concerts, dont il est souhaitable que ceux-ci soient adaptés au lieu religieux qu’est l’église. En 2020 il est prévu de faire un voyage sur Dijon autour de lieu historique et culturel.

Tout ceci n’a pas laissé sans réflexion, Vincent Bergeret, maire de Châtenoy-le-Royal, venu accompagné de son premier adjoint Roland Bertin : « C’est avec plaisir que je participe à votre assemblée générale. Vous avez des réunions que l’on aime car on sait que vous êtes dynamique et positif. C’est important pour une collectivité.

Je vous félicite pour votre engagement dans le Patrimoine. Je trouve votre projet de belle réalisation et vous pouvez compter sur nous pour vous aider à poser cette croix. Je peux aussi vous annoncer que nous allons refaire la salle dite « Paroissiale » et les travaux devraient commencer en fin d’année. »

JC Reynaud