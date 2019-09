Les Lions Club de Chalon sur Saône vous proposent en avant-première "Donne-moi des ailes" de Nicolas Vannier

Organisées par les différents Lions Club de France, des avant-premières de ce film auront lieu ce même jour et à la même heure dans les diverses salles réparties sur toute la France, pour une même cause.

La recette de la vente des places sera dédiée à la lutte contre l’Illettrisme, l’Environnement et le Développement Durable

"Donne-moi des ailes"

de Nicolas Vanier, avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, au cinéma le 09 octobre

10 jours avant sa sortie officielle, les amoureux de nature et d’environnement sont attendus le même jour, à la même heure partout en France pour découvrir en avant-première Christian, scientifique visionnaire qui étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéo, l’idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar.

Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux voyage...



En partenariat avec d’Agir pour la Lecture et pour la Protection de l’Environnement

Le bénéfice de chaque place de cinéma achetée, sera reversé à la lutte contre l’illettrisme et la protection de l’environnement.

Le prix des places est de 12,00 €. Les places sont vendues uniquement par les membres des Lions Clubs chalonnais et par l’Office du Tourisme de Chalon. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 06.62.11.07.36.