Hier soir le dernier film de Ken Loach a fait salle comble au Mégarama Axel

Jeudi soir, «Sorry We missed You», le dernier long-métrage du réalisateur britannique Ken Loach sur l'ubérisation de l'emploi et les conséquences sur la vie privée des travailleurs était diffusé au Mégarama Axel. Organisée par l'association Chalonnaise des mordus du 7ème art, La Bobine, le moins que l'on puisse dire c'est que cette soirée a remporté un grand succès. Plus de détails avec Info Chalon.