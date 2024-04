Élections européennes 2024: Les Insoumis de Saône-et-Loire se lancent dans la campagne avec la liste de l'Union Populaire

Mercredi 10 avril, La France Insoumise a lancé la campagne des élections européennes sur le département en recevant à Chalon-sur-Saône, les députés Insoumises de Seine-Saint-Denis et Paris ainsi qu'un candidat pour une réunion publique à la Maison des Syndicats. Plus de détails avec Info Chalon.

Les Insoumis de Saône-et-Loire ont lancé la campagne européenne de la liste de l'Union Populaire avec comme maitres-mots : rupture, paix et classes populaires.

Plus de 100 personnes se sont retrouvées ce mercredi 10 avril 2024 à la Maison des Syndicats de Chalon-sur-Saône pour assister à la réunion publique de lancement de la campagne des élections européennes de la liste L'Union Populaire, conduite par Manon Aubry.

Elle fut introduite par Grégory Perche, qui fait figure de régional de l'étape. Professeur à Mâcon et habitant Cruzille, il est un des 3 candidats de Révolution Écologique pour le Vivant (REV) sur cette liste. Il a rappelé sa joie et sa fierté d'être sur cette liste qui poursuit le programme de la NUPES, «vrai programme de rupture», le seul à même de permettre la révolution écologique que nous devons engager sur la fin des pesticides, la reconnaissance des écocides, la végétalisation de l'alimentation et surtout la révolution de la PAC et l'aide aux agriculteurs pour réussir cette transition écologique.

Ce dernier a illustré son propos de différents exemples emblématiques comme les méga-bassines et le Canal Seine-Nord Europe mais aussi des plus locaux comme Éclat à Tournus, projet de parc touristique «daté, dépassé qui supprimera des hectares de zones agricoles et de prairies inondables, essentielles pour la biodiversité».

Sarah Legrain, député La France Insoumise (LFI) de Seine-Saint-Denis, quant à elle, a voulu rappeler l'importance de ces élections européennes et le bilan exemplaire de Manon Aubry, tête de liste. Elle est parmi les candidates, celle qui a été la plus active et la plus présente au Parlement tant pour les amendements, les rapports ou les questions déposées.

Mais surtout, elle a été avec son groupe constante dans ses votes : contre les accords de libre-échange, contre la libéralisation complète du marché de l'électricité, contre la politique budgétaire austéritaire qui contribue fortement à la destruction des services publics en France. Par ailleurs, la ténacité des députés de LFI a aussi permis des avancées : par exemple, l'adoption d'une directive sur le devoir de vigilance, qui oblige les multinationales à respecter les droits humains et l'environnement ou encore, la reconnaissance des droits des travailleurs des plateformes numériques, type Uber.

La liste de l'Union Populaire est le reflet de ces combats avec la convergence depuis des années des acteurs des mouvements écologistes, syndicalistes, altermondialistes, tels Damien Carême, député écologiste, Anthony Smith, inspecteur du travail ou encore Rima Hassan, défenseure des droits humains.

Lors de son intervention, Aurélie Trouvé, député LFI de Paris, a voulu d'emblée poser le sens à donner à ces élections européennes, celui de l'Union Populaire qui prolonge les résultats de la NUPES pour une rupture avec le système : «On a placé le barycentre de la gauche sur la rupture et la radicalité, nous sommes pour remettre en cause les racines du système. Il n'y aura pas de réponse aux besoins des gens sans changer tout du sol au plafond et du plafond au sol».

Et pour répondre aux besoins des gens, avant tout «notre première boussole politique, c'est la paix, la paix, la paix… en Ukraine mais aussi à Gaza», insiste le député qui rappelle que «la France Insoumise a été la première avec les mouvements associatifs et les syndicats à alerter sur le risque de génocide en Palestine et appelle à l'arrêt des livraisons d'armes au gouvernement israélien ainsi qu'aux accords UE-Israël».

Le second mot d'ordre de la liste est «la lutte contre le hold-up de l'Union Européenne et de Macron sur le dos des chômeurs et des classes populaires en répétant la comédie cent fois jouée de "La dette c'est terrible", le but même pas dissimulé étant de faire la poche des plus pauvres pour continuer les cadeaux fiscaux aux plus riches et aux multinationales, 50 milliards par an rien que pour les cadeaux fiscaux de Macron et Hollande». Selon Aurélie Trouvé, la dette n'est donc pas un problème de dépenses mais un problème de recettes, la révolution fiscale que proposent les insoumis permettra de baisser les impôts de 90 % des gens tout en permettant 200 milliards de dépenses nécessaires pour la bifurcation écologique et la réparation des services publics «saccagés par les quinquennats Macron».

«Enfin, la rupture passe aussi par un protectionnisme écologique et social : pas d'écologie sans protectionnisme, pas d'écologie sans désobéissance à l'Europe. L'Europe est plus libérale que les plus libéraux, elle a comme aucun autre pays dérégulé, mis en concurrence, supprimé les prix réglementés et multiplié les accords de libre-échange», selon le député, «il est donc nécessaire de protéger les paysans mais aussi l'ensemble des secteurs économiques contre des importations qui ne respectent pas les mêmes normes environnementales et sociales».

Une salle enthousiaste a accueilli ces différentes interventions. Les militants boostés ont maintenant une feuille de route et ils étaient nombreux à affirmer que de porte-à-porte en porte-à-porte, ils iraient à la rencontre des abstentionnistes, les convaincre de l'importance de ces élections européennes et du vote pour l'Union Populaire.

(Photos gracieusement fournies par Pierrick Selva et Ivan Maréchal)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati