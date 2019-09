Concours d'agility de l'EACF : Encore une belle journée ensoleillée et conviviale

C’est sous une forte chaleur, que le Club EACF (Éducation et Activités Canines Fontenoises) a organisé ce dimanche son concours annuel d’agility, sur les pelouses desséchées du parc Chamilly à Fontaines.

Philippe Boudeville, en provenance de Lille, a animé ce concours, qui s'est déroulé sur un terrain aussi dur qu’un stabilisé, à tel point qu'il a été nécessaire de faire des trous à la perceuse pour placer les piquets...



Parmi les 87 seniors et les 2 jeunes présents, quatre membres du club ont concouru, tout en étant bénévoles et intégrés à l’organisation de la journée.

.

Laïka a terminé ses trois parcours sans se faire éliminer, avec juste des fautes de zone. Elle se classe 7ème au classement du meilleur chien de la journée en catégorie "standard’.



Lasko a manqué de réussite en début de journée, mais s’est bien rattrapé au jumping, où il a réalisé le meilleur temps de parcours, mais en faisant chuté une barre. Il termine 5ème de l’épreuve avec un qualificatif "Excellent".



Loumy a réalisé un très beau concours, en remportant l’épreuve d'agility et en terminant 4ème du jumping, Dommage pour le grade 1, car une pénalité l’a privée d’une seconde partie de brevet.

.

Loustic, avec une victoire, une place de 3ème et malgré un "Éliminé" au jumping, se classe quand même 10ème au classement du meilleur chien de la journée, toutes catégories confondues.





A noter que, malgré l'enjeu et la chaleur, le concours c'est déroulé dans une ambiance très amicale.



Lors de la remise des récompenses, Gérard Coste, Président de l'EACF, a donné rendez-vous à tout le monde pour l'édition 2020, qui se déroulera le dimanche 13 septembre.