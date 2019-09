Un joli cadeau pour le 30e anniversaire du Club de Tennis de Crissey

Le sujet était dans les têtes depuis nombre d'années mais grâce à la mobilisation de tous les acteurs et surtout du club de tennis de Crissey, ses espaces de jeux ont connu une belle cure de jouvence.

Fort de ses 130 adhérents, le club de tennis de Crissey est l'une des pierres angulaires de la vie associative de la commune. Depuis de nombreuses années, le sujet de la réhabilitation de ses deux cours de tennis extérieurs, alors l'occasion de fêter dignement le 30e anniversaire du club communal était trop belle. Soutenu par le service d'appui aux communes du Grand Chalon qui a piloté la technicité du dossier avec la mise à disposition d'un agent, le club de Crissey a pu compter également sur la Fédération Française de Tennis qui devrait statuer définitivement d'ici quelques semaines sur les modalités financières de son soutien, ou encore le Comité départemental et la Ligue de Bourgogne-Franche Comté sans oublier la commune.

60 000 euros ont été mobilisés pour la réfection complète des courts. Et le résultat est franchement à la hauteur de l'attente au regard du superbe écrin tennistique réalisé. Eric Mermet, maire de Crissey, Dominique Melin, Vice-Présidente du Grand Chalon, Philippe Vieillard - Président du CTC ou encore Jacky Terreau - Président de la Ligue Régionale de Tennis ont salué tour à tour l'importance des infrastructures renouvelées, exclusivement dédiées aux adhérents de l'association sportive. Un dossier rondement mené et salué par les quatre présidents historiques du club et présents pour l'occasion.

Le coup de gueule au passage de Dominique Melin

Vice-Présidente en charge des équipements sportifs au sein de notre intercommunalité, Dominique Melin a toutefois profité de l'occasion pour pousser un coup de gueule sur les dégradations à répétition commises notamment sur le site Léo Lagrange, évoquant les actes d'incivilité sur le site tennistique chalonnais. Un message adressé afin que tout le monde prenne conscience du coût conséquent pour la collectivité et les contribuables face à ces actes.

L.G