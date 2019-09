Avec Assistance Industrielle à Crissey, le sens de la précision n'est pas un vain mot

Le coup de coeur d'info-chalon.com

La petite entreprise pilotée par Gilles Geniaux, implantée à Crissey, continue sa belle aventure. Composée de 10 salariés, Assistance Industrielle, affiche le million d'euros de chiffre d'affaire. C'est dire que l'entreprise née en 1956, sous le nom de Monerat, avant de devenir Assistance Industrielle en 1999, n'a pas fini de nous surprendre. Rachetée en 2018 suite au départ à la retraite du chef d'entreprise, c'est l'ancien responsable d'atelier qui est venu en prendre les commandes.

Spécialisée dans l'usinage de très petites série et la confection de prototypes industriels dans tout ce qui est mécanique de précision, Assistance Industrielle est solidemment implantée dans les secteurs du nucléaire, de l'alimentaire, de la pharmaceutique et de la plasturgie. Plusieurs investissement sont d'ores et déjà programmés en cette fin d'année, avec notamment l'arrivée d'une nouvelle machine-outil dont l'investissement approche les 75 000 euros. Avec une moyenne d'âge de 43 ans, Assistance Industrielle affiche une solide expérience et une belle pérénité du savoir-faire en perspective. Labellisation ISO 9001 en cours cette année mais aussi deux recrutements programmés, la petite entreprise chalonnaise est une petite pépite qu'on aimerait croiser plus souvent.

Laurent Guillaumé