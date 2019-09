La deuxième édition du festival Festival y'a Pas la mer commence bientôt !

Toute son équipe vous donne rendez-vous du 22 au 25 août 2019, entre Montmort et Toulon-sur-Arroux, pour 4 jours de réjouissances culturelles et théâtrales.

Au programme, 4 spectacles (dont 3 créés in situ), 1 rando-lecture, 2 concerts, 1 projection cinéma, 1 installation poétique, 1 installation sonore, et 1 scène ouverte, sans oublier la buvette qui vous accueille sur toute la durée du festival, et qui vous propose tous les soirs des repas, chauds et froids. N'hésitez pas à venir découvrir tout cela, et à passer un moment en leur compagnie !

Vous trouverez le programme détaillé de l'ensemble des festivités surhttps://festivalyapaslamer.com/, le site internet du festival.