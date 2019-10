La Grande Licorne « Artémis, L’Atelier des Cyclades » - Au musée Greuze à Tournus

Dans le cadre des festivités du millénaire, la ville de Tournus accueille actuellement au musée Greuze, et jusqu’au 31 octobre, une belle exposition intitulée « La Grande Licorne » de l’artiste contemporaine, Artémis.

Inaugurée par Bertrand Veau, maire de Tournus, et de ses adjoints, Julien Farama et Line Pageaud, en présence d’Artémis et de Madame Françoise de Loisy conservatrice en chef du musée Jean Lurçat et du musée de la tapisserie contemporaine d’Angers, qui avait tenu à être présente pour honorer le travail de l’artiste.

Cette exposition composée de tapisseries de grand format accrochées sur des murs aussi blancs que ceux des maisons traditionnelles de l’île de Tinos en Grèce où Artémis a installé l’atelier des Cyclades.

Artiste licière française revendiquant son statut d’artiste autodidacte, inspirée par l'épopée d'Homère et de Nikos Kazantzakis un écrivain Grec contemporain, Artémis a composé 12 tapisseries réalisées de 1992 à 2000. L'artiste qui avait exposé ce cycle au musée Jean Lurçat en 2000, en a fait donation à la ville d'Angers en 2010. « J'ai tissé l'Odyssée pendant 10 ans, explique-t-elle. Chaque tapisserie représente trois mois de travail et un épisode de l'épopée » (le cheval de Troie, le chant des sirènes, le cyclope).

La seconde histoire tissée entre 2001 et 2011, actuellement exposée au musée Greuze à Tournus, est celle d'un de ses rêves « une licorne blanche m’est apparue ». Les tapisseries de ce cycle diffèrent de l'Odyssée, les teintes bleues dominent avant de laisser place au blanc, un blanc lumineux, celui de cette licorne divine. « J'ai été très marquée par ce rêve et j'y ai vu une symbolique spirituelle ». Couleurs vives, formes géométriques, « ce n'est ni figuratif, ni abstrait, cela raconte une histoire », souligne Françoise de Loisy, conservateur aux musées d'Angers.

Une exposition d’une grande qualité à ne pas manquer.

Exposition : Hôtel Dieu/ Musée Greuze

21 rue de l’Hôpital

71700 tournus

Tel : 03 85 51 23 50

Tous les jours sauf le mardi de 13h à 18h Jusqu’au 31 octobre 2019

Entrée gratuite uniquement pour l’exposition.