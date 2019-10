Non M. Odoul, la politique politicienne ne justifie pas tout !

Le coup de gueule du jour d'info-chalon.com

La polémique aura réussi son bout de chemin médiatique au point de faire tâche d'huile jusqu'au plus haut sommet de l'Etat et la sortie de Marlène Schiappa, adepte à ce genre de pratique politicienne. Au-delà des postures politico-politiciennes des uns et des autres, que chacun peut soutenir ou pas, il y a une façon de faire de la politique que les Français ne veulent plus. En vous en prenant à une mère, voilée ou pas voilée, mais en présence de son enfant, alors même qu'elle venait faire découvrir les arcanes de nos fonctionnements démocratiques, c'est sans nul doute le coup de trop. Des coups politiques auxquels l'histoire de la 5e République nous a habitué ! D'ailleurs sans doute la seule manière de faire ce que vous considérez comme de la politique, celle du coup permanent, celle du buzz médiatique qui vous permet d'exister.

Comment considérez autrement cette histoire si ce n'est celle d'un buzz médiatique savamment orchestré ? Il suffit pour s'en convaincre de consulter cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux qui atteint déjà plus d'un million de vues. Une vidéo qui reflète la parfaite organisation de votre intervention. Bravo pour votre sens des affaires médiatiques... par contre un carton rouge en ce qui concerne celui de porter les valeurs démocratiques et de respect de notre pays.

Laurent Guillaumé