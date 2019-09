Camp d'été de l'Élan Chalon : un camp destiné aux jeunes basketteurs, mais pas que...

A lieu également, en parallèle, un stage d'arbitres…

En parallèle avec le camp d’été de l’Élan chalon qui se déroule cette semaine et se termine ce vendredi, a lieu le camp arbitres. C’est l’outil digital leader dans la formation des arbitres de basketball « Ref’mate » qui l’organise en partenariat avec le club de l’Élan Chalon. Le Ref ‘mate est le premier chatbot à parler d’arbitrage au monde. Fort de son succès et de sa technologie, il s’est hissé rapidement comme le chatbot préféré dans les smartphones des arbitres français mais également internationaux. Jusqu’à présent, il proposait des contenus pour réviser efficacement le règlement du basketball. Depuis, il s’est développé et propose, autour du chatbot, un véritable écosystème de formation et d’actualité. Ref’mate est devenu « the place to be » de l’arbitrage et une référence en matière de savoir réglementaire pour tous les basketteurs.

C’est tout naturellement que « Ref’mate » a uni ses forces avec le staff technique du camp d’été chalonnais afin de permettre aux arbitres de passer leur examen d’arbitres sur l’un des meilleurs camps du territoire national. Il est bon de savoir que le club chalonnais forme et valide des arbitres au niveau départemental et régional depuis de nombreuses années. Le Ref’camp se distingue par ses contenus de formation élaborés par des arbitres et instructeurs de haut-niveau, pour la plupart internationaux. C’est une formation accélérée de grande qualité. Pour cette première édition, les jeunes arbitres ont pu échanger avec Philippe Creton, arbitre en Jeep Élite, qui est l’un des formateurs durant le camp avec bien évidemment à la baguette, Jérémy Dubois arbitre national et formateur d’arbitres labellisé. Le Ref’camp est l’un des deux camps labellisés par la FFBB pour valider des arbitres au niveau départemental et régional.

Les futurs arbitres ont eu droit à un programme copieux durant toute la semaine avec la découverte et révision des bases de l’arbitrage (théorie et pratique) et matchs les soirs. Des séances vidéo et apprentissage de la mécanique d’arbitrage sur le terrain. Du travail théorique et consolidation des acquis de mécaniques d’arbitrage à deux, des tests écrits. Une semaine bien remplie qui se terminera ce vendredi par l’arbitrage des matchs.

Mattéo, stagiaire arbitre (18 ans) : "C'est un camp complet qui nous permet de progresser rapidement. Les contenus sont très intéressants et pertinents. Je me sens vraiment évoluer sur ce camp"

Ce vendredi après-midi, ce sera le clap de fin du camp d'été de l'Élan Chalon (toutes les infos à venir sur info-chalon.com)

Philippe Hervé, au centre, (entraineur de l'Élan Chalon) et les jeunes stagiaires arbitres