Ce week-end au Colisée : Tournoi handibasket

Tournoi de préparation avec les équipes de Marseille, Strasbourg et Élan Chalon…

Ce week-end l’Elan Chalon reçoit Marseille et Strasbourg pour un tournoi de pré-saison. L’occasion pour l’effectif de Sandra Cléaux, renforcé de quatre nouvelles recrues durant l’intersaison, de se remettre en selle et de se tester face à deux équipes qui joueront sans nulle doute la course aux play-offs en Nationale B cette saison. Ce tournoi, qui se déroulera samedi et dimanche au Colisée, sera suivi de deux autres (les 7 et 8 Septembre au Colisée, et le 14 et 15 septembre à Méximieux) suivi d’un match amical à Feurs (le 21 septembre) afin de préparer au mieux cette nouvelle saison de Nationale B qui débutera par la réception de la JDA Dijon le 28 Septembre prochain. Entrée gratuite. Venez nombreux!

Les rencontres du tournoi :

Samedi 31 Août (Colisée, grande salle)

13h30 : Chalon / Strasbourg

15h30 : Marseille / Strasbourg

17h30 : Chalon / Marseille

Dimanche 1er Septembre

10h : Strasbourg / Marseille

12h15 : Marseille / Chalon

14h15 : Strasbourg / Chalon

Source élan chalon association