ÉLAN CHALON : Connaissez-vous Maëva ROBERT ?

Ce n’est pas en tant que joueuse de basket que Maëva ROBERT, 20 ans, a rejoint le club de l’Élan Chalon et du même coup intégrée le CFA du club afin de passer son diplôme BPJEPS. En effet, Maëva a été recrutée afin de s’occuper de l’intendance et de la logistique de l’équipe basket fauteuil. Ce ne sera pas de tout repos pour Maëva qui parait plutôt frêle. C’est vrai, elle devra, entre autres, manipuler une douzaine de fauteuils, les charger, les décharger, et ce, minimum deux fois dans une journée. Cela représente une sacrée charge, sachant qu’un fauteuil pèse environ une dizaine de kilos. Maëva conduira le mini-bus attelé de sa remorque lors des déplacements. Elle sera chargée également de tous les à-côtés, itinéraires, horaires, repas, hébergement (éventuellement)… Elle aura une sacrée responsabilité et cela n’a pas l’air de lui faire peur car Maëva est une battante, elle est autonome, posée et mûre dans sa tête. Elle a, nous dit-elle, bien été acceptée par l’équipe. Pour Christine Juillot, Présidente d’Élan Chalon association : » C’était une demande du coach. Peu de jeunes voulaient s’investir. Maëva a répondu sans hésiter à notre offre. C’est un sacré plus, une aide précieuse pour l’équipe, le coach et l’équipe encadrante ».

-> Maëva a joué au basket au club de Fontaines jusqu’à l’âge de douze ans. Elle vient du club voisin du Cercle Nautique Chalonnais où elle était employée en service civique. Maëva s’occupe aussi des équipes mini-poussins et baby au sein de l’Élan Chalon.

C’est un sacré challenge qui attend la jeune femme, mais celle-ci a tous les arguments pour réussir. Maëva sera, dans tous les cas, une supportrice privilégiée de cette toute nouvelle équipe basket fauteuil. Enfin, pour elle, le tout premier test grandeur nature, ce sera dans une dizaine de jours pour le premier déplacement de la saison à Bordeaux.