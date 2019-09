U18F Élite : ÉLAN CHALON 62 - COURNON D'AUVERGNE 48 : Victoire méritée des chalonnaises!

ce dimanche après-midi à l'annexe du Colisée…

Pour cette 3e journée de championnat de France Élite de U18 féminine, l'Élan Chalon recevait l'équipe de Cournon d'Auvergne. Après deux défaites, les chalonnaises se sont imposées logiquement ce dimanche après-midi face à cette formation auvergnate sur le score de 62 à 48. L'Élan Chalon a dominé toute la rencontre et n'a pas été inquiété outre mesure. Une belle victoire qui donne confiance à cette jeune équipe de l'Élan Chalon.

ÉLAN CHALON 62 - COURNON D'AUVERGNE 48

Mi-temps : 34 à 24

Les points pour l'Élan Chalon : Dut 15, Laurent 13, Ne 11, Velleyen 10, Kadima Mutombo 7, Juveneton et Cataldo 2, Hagoun et Djebari 1.

Axel Joly (entraineur Élan Chalon) : "Elles ont mis de l'agressivité. Derrière on a trouvé des paniers faciles. Elles se sont bien battues, elles n'ont rien lâché. Les maitres mots c'est la cohésion et la solidarité. Si les filles avient été constantes la victoire aurait été plus importante. C'est la première victoire, à domicile, c'est bien. J'appréhendais un peu avant la rencontre. Il faut être malin et avoir de l'expérience. On va abordé le prochain match un peu plus sereinement. Un gros déplacement mais il faut que l'on reste dans l'intensité. Des matchs comme çà, cela prouve que l'on peut avoir peur de personne et que l'on est capable de rivaliser quand on met de l'intensité, de l'abnégation et quand on est solidaire".