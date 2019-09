MUNICIPALES - Ils n'ont pas prononcé leurs derniers mots à Chalon sur Saône

Le clin d'oeil d'info-chalon.com

Ca s'active très sérieusement du côté des différentes équipes de campagne dans le cadre des élections municipales qui se joueront en mars prochain à Chalon sur Saône comme dans les "36 000" communes françaises. En attendant, vendredi soir, Place de l'Hôtel de ville, il y avait quelques figures notoirement connues à Chalon sur Saône... et bien évidemment on a parlé politique et élection municipale !

L.G