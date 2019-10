MUNICIPALES - Nathalie LEBLANC désignée cheffe de file des Socialistes pour les Municipales de 2020

Jeudi soir se tenait le vote de désignation des chefs de file socialistes pour les prochaines élections municipales.

La section de Chalon-sur-Saône du Parti socialiste a élu Nathalie LEBLANC.

A Chalon, les Socialistes consacreront leur énergie à améliorer le quotidien des Chalonnaises et des Chalonnais. Ils s’attacheront à impliquer les habitantes et habitants dans la prise des décisions municipales, à assurer leur tranquillité et la qualité de leur cadre de vie, à garantir la présence des services publics, à engager résolument le territoire dans la transition écologique, à développer les mobilités douces et durables.

Avec Nathalie LEBLANC, opposante à Gilles PLATRET au conseil municipal depuis 2014, les Socialistes chalonnais s’engagent dans une démarche de rassemblement de la Gauche chalonnaise, ainsi que toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans ses valeurs, pour porter collectivement un projet démocratique, social et écologique et lutter contre le libéralisme économique, le nationalisme et le populisme.

