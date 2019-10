Lancement du projet "La Marche des 21" à Epervans

C'est ce dimanche 13 octobre qu'a débuté la "Marche des 21" à Lyon.

Durant 21 jours, un groupe de familles et amis de l'association Trisomie 21 Rhône et Métropole de Lyon vont parcourir la France pour aller à la rencontre d'autres associations et structures privées pour mettre en avant leurs initiatives à l'endroit des personnes porteuses d'un handicap et plus particulièrement d'une trisomie 21.

Chaque étape est l'occasion de participer localement à un événement organisé par une association ou un établissement privé local.

Ces événements ont pour point commun de promouvoir l'inclusion en nous permettant de se faire rencontrer le grand public et les personnes porteuses d'un handicap intellectuel.

Tout au long de ce parcours, nous profiterons de nos rencontres pour construire une liste de 21 thèmes de propositions d'amélioration afin de la remettre à l'issue de la Marche des 21 au gouvernement et à l'assemblée nationale.

C'est une initiative fédératrice ambitieuse et unique en son genre !

Sur la Bourgogne 2 étapes auront lieu une étape à Epervans ( proche de Chalon sur Saône ) que nous organisons le mardi 15 octobre de 18 h à 19 h grâce à l'initiation de boxe pour tous avec l’équipe de la section Handisavate du club d’Epervans.

L'étape de LOUHANS est organisée par Joel Chatot avec une journée pêche pour sur le mercredi 16 octobre de 14 h30 à 16 h.

N'hésitez pas à nous rejoindre !

Dates et villes traversées :

13/10 : Lyon (69)

14/10 : St Etienne (42)

15/10 : Epervans (71)

16/10 : Louhans (71)

18/10 : Gueret (23)

18/10 : Marseille (13)

19/10 : Toulon (83)

20/10 : Montrevel en Bresse (01)

21/10 : Attignat (01)

23/10 : Nantes (44)

24/10 : La Roche sur Yon (85)

25/10 : Bordeaux (33)

26/10 : Toulouse (31)

27/10 : Metz (57)

27/10 : Narbonne (11)

29/10 : Fleurie (69)

02/11 : Lens (62)

03 au 05/11 : Paris

07/11 : Oullins (69)