À Épervans, le cirque Pascal Fratellini a dressé son chapiteau rouge et or !

Du 16 au 20 octobre, le cirque Fratellini de la famille Prein a enchanté petits et grands avec son nouveau spectacle.

Ce cirque traditionnel familial a proposé un moment de rêve et d’évasion aux Épervannais. Sous un nouveau chapiteau, durant 1h45, les artistes ont fait le show.

Frédéric Prein, le chef de famille, joue le maître de cérémonie tout au long du spectacle. Il met aussi en valeur la beauté de ses chevaux irlandais dans un numéro bien étudié.

Tomito, le jeune clown, embarque le public dans son monde magique et poétique. Il le mène par le bout de son nez rouge dans ses petites aventures facétieuses. Tony Prein crée le suspens avec des jeux d’équilibre. Il exploite ses multiples talents avec brio en maîtrisant de lasso, le fouet… Maeven se livre au jonglage des massues et des balles à rebond avec adresse et rapidité. Ensuite son numéro de sangles aériennes met en valeur la force de ses muscles et confirme la parfaite maîtrise de ses gestes. Avec Grâce, Shayna joue avec la corde lisse et effectue des acrobaties qui étonnent le public.

On laisse aux futurs spectateurs la joie de découvrir les diverses surprises que réservent tous ces numéros.

À la fin de la représentation, tous ces artistes viennent au centre de la piste et saluent le public ravi d’avoir vu ce spectacle.

La famille Prein fait vivre l’art du cirque depuis quatre générations. Elle apprécie sa vie itinérante dans les caravanes. Pendant dix mois, ces artistes passionnés aiment montrer leur spectacle aux quatre coins du pays. Ils ne s’accordent que deux pauses : l’une en janvier et l’autre en juin. Ils défendent les mêmes valeurs : l’entraide, le plaisir de vivre ensemble… Leur vie mêle intimement le talent, la dextérité, le travail et l’organisation.

Tomy dit Tomito le clown confie : « Le cirque fait partie des spectacles les plus populaires qui existent sur terre. Il touche tous les âges : les enfants vont adorer les animaux et les clowns ; les adultes vont plus apprécier la prouesse de l’équilibriste ou du trapéziste. La force du cirque, c’est vraiment d’arriver à toucher toutes les générations sous un chapiteau. Notre métier, c’est notre passion, notre vie. On y consacre tout notre temps. Entre nous, on ne parle que de cirque. C’est un mode de vie à part entière ».



Ils sont huit et chacun a sa tâche.

Le lundi, le groupe s’installe dans un lieu. La mairie d’Épervans a su bien l’accueillir car le cirque anime positivement la vie communale. L’école est informée de son arrivée. Le chapiteau est rapidement monté pour accueillir des animaux entretenus avec soin. Les habitants pourront visiter la ménagerie gratuitement, les jours suivants.

Le mardi, le chapiteau du spectacle est dressé et décoré. Une répétition permet de s’entraîner et de vérifier si tout va bien.

Du mercredi au dimanche, les spectateurs découvrent les numéros. C’est un vrai moment de bonheur ! Pendant l’entracte, ils dégustent des friandises et les plus jeunes achètent des petits jouets lumineux. A la fin de la représentation, tout le monde est heureux !

Le cirque Pascal Fratellini se produira à Chalon sur Saône, avenue Edouard Herriot, près de la boulangerie Marie Blachère, les 26, 27 et 30 octobre et du 1er au 3 novembre.



P.REGENET