En 20 minutes, plusieurs accidents de circulation sur les routes de Saône et Loire

La fin d'après-midi aura été dense du côté des services de secours avec plusieurs accidents de la circulation et un certain nombre de blessés pris en charge.

A 18h, les sapeurs pompiers sont intervenus pour un accident de circulation du côté de Joncy, d'un ensemble routier avec notamment l'écoulement de gasoil sur la chaussée qui a nécessité l'intervention de services techniques afin d'éviter un suraccident. Dix minutes plus tards, un accident s'est produit du côté de la commune de Verosvres dans le Charolais, accident nécessitant la désincarcération et la prise en charge d'un blessé par les services de secours. Même son de cloche du côté de Sassenay avec une personne choquée suite à un accident de la route nécessitant lui aussi une désincarcération. Peu avant 18H30, les sapeurs pompiers sont intervenus du côté de Brion avec un bus au fossé et la prise en charge de la conductrice enceinte.

Nous vous rappelons la prudence à mettre au volant alors que les chaussées sont très glissantes en Saône et Loire après cette journée de précipitations. Des précipitations qui devraient se poursuivre pendant plusieurs jours.

L.G