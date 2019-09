Sylvie Noël, la fée aux doigts d’or expose ses travaux lors de la Fête de la Vigne

Sous l’enseigne Bertille et Célestin cette ex-chalonnaise, diplômée de la prestigieuse Ecole Bellecourt pour stylistes et modélistes revient aux sources. Le 1er septembre elle présente ses travaux lors des Fêtes de la Vigne.

Si on résume « les vies » de Sylvie Noël à un seul mot, on retient celui de « passion ». Passion pour les belles choses, très jeune, elle entre à l’Ecole Bellecourt à Lyon en section styliste modéliste….Diplômée du premier rang pour son originalité créatrice. Après des années de vie de mère de famille rangée elle s’investit dans le métier de gouvernante dans l’hôtellerie de luxe. En France comme à l’étranger elle laisse une trace indéniable de son savoir-faire et de son professionnalisme. Dix ans durant elle manage des quatre et des cinq étoiles. Puis décide de revenir à ses premières passions, la création artisanale. Mais avec une option particulière, celle des objets pour enfants. Et elle créé son enseigne, Bertille et Célestin. Un peu en hommage à sa grand-mère maternelle, grande couturière devant l’Eternel et qui lui a inculqué le virus. Ses petits enfants sont ses premiers fans…des centaines d’autres suivront.

Installée à Lyon, elle sélectionne dans tout l’hexagone des tissus colorés et de très haut de gamme « tous issus de cultures et de fabrications bio » précise la « mamie créatrice » qui joue la qualité et la couleur. Parcourant la France pour participer à des marchés artisanaux elle en profite pour dégotter ce qui se fait de mieux en production là où elle se trouve.

Et, en final, ça donne des patchwork éblouissants, des lignettes réutilisables, des balles de préhension, des doudous, des bavoirs….tous originaux car fabriqués maison… donc uniques. Et ça fait un tabac sur les marchés professionnels lyonnais.

Nul doute que les givrotins apprécieront !