Merci.... tout simplement !

Le coup de coeur du jour sur info-chalon.com

Pour celles et ceux habitués à emprunter la route départementale reliant Givry à Saint-Désert, cette petite "tour" délabrée faisait pâle figure au fil du temps. Il aura fallu la motivation du propriétaire des lieux pour la "retaper" totalement avec disons-le franchement un joli sens de l'esthétisme. Une réhabilitation du plus bel effet et qui redonne à un secteur de Givry, un joli coup de neuf. Bravo au propriétaire !

L.G