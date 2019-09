Assemblée générale du Givry Starlett Club : Une saison 2018/2019 pleinement réussie, et des projets pour 2019/2020 !

Il ressort de cette assemblée générale qui s'est tenue vendredi soir, en présence de Juliette Métenier-Dupont, Maire de Givry et Rémy Rebeyrotte, Député, que tous les voyants sont au vert.

Satisfaction du côté sportif, avec le titre de champions d'Europe de l'équipe « Pompons Grande Junior », mais aussi avec la participation à de nombreuses épreuves régionales nationales et européennes des différentes équipes de danse, pompons et twirling.

Satisfaction aussi du côté financier, où le budget de la dernière saison, qui s'élève à près de 160 000 euros est équilibré, et même légèrement excédentaire. Ceci a été rendu possible par l'apport des différents partenaires, privés et publics, ainsi que les recettes générées par les manifestations organisées par l'association, tout au long de l'année.

Mais l'équipe dirigeante du Givry Starlett Club, emmenée par la Présidente Véronique Perret, ne s'endort pas pour autant sur ses lauriers, et a déjà commencé à travailler sur la saison 2019/2020.

Un des objectifs pourrait être, sous réserve d'être qualifié sportivement, de participer en avril 2020 aux Championnats du Monde, qui se dérouleront en Hollande. Le coût prévisible de cette participation s’élevant aux alentours de 60 000 euros, l'association est à la recherche de soutiens supplémentaires, que ce soit de la part de ses partenaires actuels, ou de nouveaux, qu'elle va commencer à démarcher.

Le club modifie aussi légèrement son organisation, en créant une Commission « Manifestations », qui pourra venir renforcer l'équipe actuelle de bénévoles, lors d'opérations ponctuelles.

En conclusion de cette soirée, les élus présents ont tenu à féliciter les bénévoles du club pour leur engagement et leur professionnalisme, qui permettent aux jeunes de vivre leur passion, dans la bonne humeur et le respect des autres.



En pratique :

Les inscriptions pour cette nouvelle saison auront lieu le samedi 7 septembre , lors du Forum des associations, qui se déroulera au Gymnase de Givry de 10h00 à 17h00.

Pour tout renseignement : veperret@wanadoo.fr

--

Hervé Delaney