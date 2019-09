Journées du Patrimoine à Givry : l'occasion de voir des choses inhabituelles …

L’association A2C (Animations en Côte chalonnaise) propose en effet de découvrir des lieux, qu'on n'a pas l'habitude de voir, comme la salle du Conseil, la tribune de l'église, ….

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, 4 visites commentées par Nicole Tatraux et Paul Moro sont organisées ce week-end : le samedi et le dimanche, une à 10 heures et l'autre à 15 heures.

A cette occasion, les visiteurs pourront aussi découvrir de magnifiques photos, prises par Jean-Pierre Loubat, qui ont été exposées dans les points hauts du parcours, soit dans la tribune de l'église, la salle du conseil municipal de l'Hôtel de ville et le haut de la Halle...

En pratique :

Inscription au 03 85 41 58 82 et sur www.animation2c.fr

Entrée gratuite



