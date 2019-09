La phase de préparation arrive à sa fin pour le Rugby Club de Givry

Elle a débuté le 26 juillet pour les seniors et le 4 septembre pour les plus jeunes

Grands et petits étaient nombreux mardi soir sur le Stade de la Sauge, pour participer à un des deux entraînements hebdomadaires, qui leur permettront d'être prêts pour s'aligner prochainement dans les compétitions régionales.

L'effectif de l'équipe senior, qui est en entente avec Cheilly les Maranges s'élève à 36 joueurs. Il est stable par rapport à la saison précédente, les départs à la retraite d'anciens ayant été compensés par la montée de jeunes issus de l'école de rugby et par quelques recrues ou reprises.

L'objectif affiché par les Présidents, Christophe Hannecart et Jérôme Girardon, est de participer à une finale régionale, de deuxième ou troisième série. En sachant quand même que la refonte de dernière minute du championnat de Bourgogne, qui a consisté à réunir dans une même poule, des clubs de première à quatrième série, rend difficile tout pronostic.

Quoiqu’il en soit, l'entente Givry-Cheilly débutera son championnat le 29 septembre par un déplacement à Is sur Tille. Et le verdict de cette poule de brassage tombera le 22 mars, avec une éventuelle participation aux demi finales.

Cette saison, l'entente rencontrera en matchs aller et retour les clubs de: Is sur Tille, Saône Seille, Saint Firmin Saint Cernin Le Breuil (probablement en entente avec Chatenoy le Royal), Saint Martin du Lac, Pougues la Charité, Bourbon Lancy, RC Dijonnais.

Les jeunes (de moins de 8 ans à moins de 14 ans), en entente eux aussi avec Cheilly les Maranges (et Couches pour les moins de 14), joueront leur premier tournoi début octobre.

L'effectif total de l'école de rugby s'élève à 40 enfants, soit 5 de plus que l'année dernière. Si Isabelle Hachim, Responsable de l'école de rugby, est satisfaite du nombre de jeunes présents dans les catégories moins de 8 et moins de 10, elle lance un appel aux moins de 12 et moins de 14, que le club se fera un plaisir d'accueillir.

Il en sera de même pour les jeunes qui souhaiteront rejoindre les équipes de moins de 16 et moins 19 ans, qui sont en entente avec Chagny et Couches.

Pour tout renseignement, il suffit de contacter le Président Jérôme Hannecart au 06 35 90 86 96.



--

Hervé Delaney