Le temps incertain n'a pas découragé les participants à la 4ème marche rose givrotine

Une cinquantaine de personnes s'est retrouvée ce mercredi à la Mairie de Givry, qui avait été décorée pour l'occasion, pour participer à la 4ème marche rose, dont le départ a été donné en présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et Juliette Métenier-Dupont, Maire de la commune.

Cette marche, longue de 7 kilomètres, a été organisée par Muriel Boche, Adjointe au maire en charge de la solidarité et Dominique Guittat, Conseillère municipale.

Sous une météo capricieuse, elle a conduit les participants à la Mairie de Dracy le Fort, où Carole Neyrat et Martial Beugnet, respectivement deuxième et troisième adjoint au Maire, ont accueilli les participants pour une pause bien méritée. Le Groupe est ensuite revenu à la Mairie de Givry, où un goûter a été servi.



Cette promenade s'inscrit dans le cadre de la 26ème campagne d'Octobre Rose, dont l'objectif est de sensibiliser le grand public au cancer du sein, afin de collecter un maximum de fonds pour aider les chercheurs et les soignants.

C'est aussi l'occasion de mettre en lumière celles et ceux qui combattent cette maladie et accompagnent les malades, d'intensifier l'information et la sensibilisation au dépistage de ce cancer, qui rappelons le, est aujourd'hui la première cause de mortalité par cancer chez les femmes.



Et comme chaque année, chacun a pu faire preuve de générosité. En versant des dons aux différentes associations présentes, ou comme les agents du service Animation du centre de loisirs de Givry, en vendant, au profit de la lutte contre le cancer, des objets qu'ils avaient confectionnés.

A noter aussi l'initiative d’Élo'd Coiff, qui dans le cadre de l'opération « Don de cheveux », menée par le Grand Chalon, propose à ses clientes durant le mois d'octobre, de récupérer leurs cheveux, qui serviront ensuite à la constitution de perruques.





Pour plus d'informations sur les associations qui luttent contre le cancer du sein :

Ligue contre le cancer : www.ligue-cancer.net



Toujours Femme : www.toujoursfemme.com



CoraSaône : www.corasaone.fr

Hervé DELANEY