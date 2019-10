Le don du Sang prévu à Givry le mercredi 16 octobre, contribuera à renflouer le niveau des stocks de sang, qui reste préoccupant à ce jour

Mercredi de 8h00 à 12h30, l'Amicale pour le don de sang bénévole de Givry et ses environs organisera dans la salle des fêtes de Givry. sa cinquième collecte de l'année 2019.

Après les vacances et malgré la belle réussite de la collecte givrotine du 14 août (avec 125 donneurs), le niveau des stocks de sang est toujours préoccupant : du fait de la reprise en septembre de l'activité hospitalière (opérations programmées…) avec une hausse de la consommation en produits sanguins, mais aussi parce que les produits sanguins ne se conservent pas longtemps (5 jours pour les plaquettes et 42 jours pour les globules rouges).

Rappelons que le don de sang permet de soigner plus d’un million de malades chaque année en France. Irremplaçables et vitaux, les produits sanguins sont utilisés dans deux grands cas de figure : les situations d’urgence (hémorragies lors d’un accouchement, d’un accident, d’une opération chirurgicale…) et les besoins chroniques (maladies du sang et cancers).

Toutes les bonnes volontés seront donc les bienvenues ce mercredi à Givry, en sachant qu'Il ne faut compter en moyenne que 45 minutes pour faire un don du sang.

Le prélèvement dure en lui-même moins de 10 minutes. Il faut ajouter à cela la durée de l’entretien préalable avec un infirmier ou un médecin, puis le temps de repos (20 minutes), au cours duquel le donneur reçoit une collation.

Et donner son sang n’est pas douloureux et ne fait courir aucun risque ! « Le matériel de prélèvement utilisé est stérile et à usage unique et le don est supervisé par un personnel médical expérimenté», rappelle l’EFS.

Pour mémoire, toutes les personnes qui ont plus de 18 ans et moins de 71 ans, peuvent donner leur sang. Il faut juste être reconnu apte par un médecin, présent sur place, et peser au moins 50 kilos. Les hommes peuvent donner leur sang 6 fois par an et les femmes 4 fois.

Pour toute autre information complémentaire, les personnes intéressées peuvent contacter Colette Cavard au 03 85 45 18 52 ou par mail à l'adresse suivante : cavardca@gmail.com



Hervé Delaney