La Municipalité de Givry reçoit les acteurs de la 5ème édition du Festival « Femmes RegARTS »

Lundi soir, Juliette Métenier-Dupont, Maire de Givry, assistée de Virginie Guillermin, Adjointe au maire en charge de la vie associative, et Dominique Courtois-Chapuis, Conseillère déléguée à reçu les artistes et bénévoles, qui œuvrent pour la réussite de ce festival givrotin.

Cette 5ème édition, qui a débuté il y a une semaine, est organisée par Animation en Côte Chalonnaise (A2c) et tourne cette année autour d'Elena Sergueivna Boulgakov, muse et révélatrice du roman « Le maître et Marguerite » de Mikhail Boulgakov, et plus largement de la Russie.

C'est donc logiquement qu'une délégation russe avait été invitée, dont Anna Ponomareva, docteur en littérature comparée, arrivée la veille de Moscou, pour animer hier soir chez Robe Grenat, une conférence sur le chef d’œuvre de Mikhail Boulgakov « Le Maître et Marguerite ».

Il y avait aussi Margarita Kustikova, moscovite qui est tombée sous le charme de Givry, où elle vient pour la 3ème fois.

Cette marionnettiste, qui est en Côte Chalonnaise depuis plus d'un mois, a d'ailleurs profité de son séjour pour suivre une formation sur le vin, avec un stage pratique au sein du Domaine Deliance, qui s'est déroulé pendant les vendanges. Elle a en effet pour projet de créer un vignoble à Sotchi...

On retrouvait dans les autres convives Anne Prost Cossio, Vezio Cossio et Sophie Kadri, Présidente du Théâtre de Bacchus, qui avaient brillamment interprété le 8 octobre, une lecture théâtralisée sur le roman "Maître et Marguerite", une œuvre complexe de Mikhaïl Boulgakov.

Enfin, Claude Duperret était aussi présent. Ce grand chalonnais, musicologue et professeur de piano, tiendra ce soir à 20 heures, à la Halle ronde , une conférence sur « La musique russe à propos de Lady Macbeth, du district de Mtzensk ».



Le festival se poursuivra ensuite jusqu'au samedi 19 octobre, avec le programme suivant :

Jeudi 17 octobre à 20 heures, à la Halle ronde : « Saluyt 7 », film russe de 2017 de Klim Chipenko, qui évoque l'histoire authentique du sauvetage de la station orbitale soviétique Salyut 7. En avant film, un hommage sera rendu à Valentina Tereshkova, première femme de l'espace en 1963.

Vendredi 18 octobre à 19 heures, à la Halle ronde : Conférence de Robert Viel-Glotoff, auteur dijonnais, qui a écrit un livre sur l'odyssée de son père, né dans un village de fermiers, à proximité du lac Baïkal

Samedi 19 octobre à 19h30, dans l'église Saint Pierre et Paul de Givry : Grand récital de musique russe par Elvira Stratinskaya (soprano) et Pauline Schneider (pianiste)



Pour tout renseignement :

www.animation2c.fr ou 03 85 41 58 82 ou Halle ronde de Givry (ouverte du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30.

Hervé Delaney