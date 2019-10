La RD 981, entre Givry et la bifurcation vers Dracy, restera fermée au moins jusqu'au 18 novembre

Cette fermeture est due à la réfection du mur de soutènement, qui est en partie effondré, ce qui provoque un affaissement de la chaussée au lieu-dit « Champ Nalot »,

Ces travaux, qui font partie du programme 2019, défini par le Conseil Départemental, ont débuté le 7 octobre. Ils consistent à remplacer le mur existant par des gabions (casiers métalliques remplis de galets), dont une partie sera enfouie sous la chaussée.

C'est l'entreprise Eurovia, qui a été missionnée pour cette opération, qui, d'après Cyril Pourreyron, Directeur du Service Territorial d’Aménagement du Chalonnais, reste «assez exceptionnelle».

Si une déviation officielle a été mise en place, force est de constater que certains usagers ne la respectent pas et préfèrent plutôt traverser les communes de Dracy et Givry. Ceci augmente sensiblement le trafic dans ces deux communes, ce qui nécessite la plus grande prudence de la part de chacun, automobilistes comme riverains.

La fin des travaux, qui était initialement prévue le 8 novembre, a d'ores et déjà été repoussée au 18 novembre, suite aux fortes pluies de cette dernière semaine. Cette échéance a bien sûr été fixée sans tenir compte d'éventuelles nouvelles intempéries, qui pourraient intervenir d'ici à la fin du chantier.

Le Service Territorial d’Aménagement du Chalonnais reste bien sûr à la disposition des usagers pour tout renseignement complémentaire au 03 85 94 95 50.

--

Hervé Delaney