Plan vélo : Le Grand Chalon lauréat de deux Appels à Projets Nationaux !

Le Grand Chalon est lauréat de deux appels à projets lancés par France Mobilités (initié par le Ministère de la transition écologique et solidaire et par le Ministère des transports) qui vont lui permettre de poursuivre les aménagements cyclables sur son territoire.

Communiqué de presse

Le Grand Chalon lauréat de l’appel à projet « Vélo et Territoires 2019 »

L’objectif de cet appel à projets est d’accompagner les territoires afin de leur permettre d’anticiper le déploiement du plan vélo. 227 territoires ruraux, péri-urbains et urbains peu denses, représentant toutes les régions métropolitaines, mais également les Outremer, ont été retenus.

Cette reconnaissance pour le Grand Chalon vient confirmer une politique volontaire qui a pour objectif de développer la pratique du vélo pour des trajets domicile-travail, mais également pour des trajets liés aux loisirs et aux usagers du cyclotourisme. Plus de 20 km de pistes cyclables ont été réalisés, et tout autant en jalonnement sur différents itinéraires. Plus de 300 places de stationnements vélos ont été créées ainsi que 4 stations d’entretien en accès libre. 674 vélos à assistance électriques ont également été achetés dans les commerces du Grand Chalon, avec l’aide à l’achat proposée par l’Agglomération, plafonnée à 200 euros/vélo.

Cette démarche volontaire d’accompagner les Grands Chalonnais dans leurs déplacements « doux » va se poursuivre dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Directeur Cyclable adopté en juin 2019 par le Grand Chalon.

Le Grand Chalon lauréat de l’appel de « Fonds mobilités actives - Continuités cyclables 2019 »

Lancé le 13 décembre 2018, dans le cadre du Plan "Vélo et mobilités actives", cet appel à projets vise à accompagner les territoires dans leur transition vers une mobilité quotidienne plus active.

L’objectif de l’appel à projets est de permettre d’offrir des infrastructures sécurisées et confortables à des usagers quotidiens de plus en plus nombreux. La réalisation de continuités cyclables dans des secteurs à enjeu pour les mobilités du quotidien permettra de relier dans de bonnes conditions des zones d’emploi, d’habitat, notamment social, et d’éducation, mais aussi de mieux desservir les pôles d’échanges multimodaux. C’est parce qu’il répond à ces critères que le Grand Chalon a été lauréat dans le cadre du prolongement de la piste cyclable Lux-Chalon dont le coût des travaux estimés à 500 000 €. Ces aménagements consistent à rénover les quais de bord de Saône « le quai Bellevue » sur 1.8 km et à créer une passerelle métallique pour les piétons et les cyclistes.