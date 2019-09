Création d'un section Baby hand, inscription d'une équipe 2 féminine dans l'entente Saônoise, les -18 féminines inscrites en Championnat de France, la Présidente du Handball Club Chalon fait un point d'étape en ce début de saison

Vanessa Bassen, Présidente du club chalonnais de Handball a tenu à souligner le bilan positif du club sur la saison dernière, " comme vu à l’AG le bilan est positif tant d’un point de vu sportif, financier et associatif.

Sportivement, le club est structuré et chaque équipe est doté au moins d’un entraineur qualifié ou en formation et nous comptons 18 équipes engagées en championnat la saison dernière et une équipe loisir. Côté masculins notre équipe 1 a fini en milieu de tableau malgré les blessures à mi-année de joueurs expérimentés et le nombre de très jeunes joueurs qu’affichait l’équipe la saison passée".

Pour les plus jeunes, la Présidente salue les résultats accumulés la saison dernière avec "les moins de 18 france masculin sont qualifiés cette saison encore ! les moins de 18 Féminines de notre entente Saônoise sont qualifiées pour la première fois depuis la création de cette entente (avec le Club de St Marcel il y a 3 ans) en Championnat de France également après avoir effectué un sacré parcours la saison dernière ! Nos équipes jeunes ont fait de bons résultats nous avons gagné deux coupes de Saône et Loire. Les équipes de prénationales masculines et féminines ont également fait un beau parcours et les filles ont gagné la Coupe de Saône et Loire également".

Un bilan financier apuré

Vanessa Bassen a voulu tirer un trait définitif sur les difficultés financières connues par le club il y a quelques années. " Le bilan est positif, toutes les dettes de nos prédécesseurs sont apurées et nous présentons un bilan positif sur l’année civile 2018. Nous restons vigilants et gardons la tête sur les épaules afin de pérenniser la situation du club".

La vie associative à proprement parler

"Malgré un nombre de bénévoles croissants, il y a encore trop peu de personnes qui s’impliquent régulièrement au club, heureusement une dizaine de personnes ultra dynamiques s’impliquent régulièrement au sein du club et lui permette de vivre ! De nouveaux bénévoles se sont présentés à cette AG réélective et nous permettent d’étoffer le CA avec un nouveau Vice Président Renaud Gardette remplaçant Xavier Gillet qui reste membre actif du CA et que je remercie pour sa collaboration au BD la saison dernière et et un nouveau Secrétaire avec Bruno Lempen qui remplace Yoann Lagrue que je remercie pour son implication avec nous depuis nos débuts ! Deux seniors féminines ont aussi rejoint le nouveau CA Marie Charlotte Vermorel et Melanie Neuzillet.

Un projet associatif est en cours qui nous permettre, j’espère, de mieux structurer le club et de fédérer des bénévoles ! Merci à nos partenaires, aux élus et aux licenciés de leur confiance !

Nous recherchons toujours activement de nouveaux partenaires, nous organiserons un loto début Janvier, des tombolas pendant match et des opérations ponctuelles types vente de brioches ou autre durant la saison. Nous espérons développer notre boutique club grâce à Sport Passion et notre ligne Adidas, des chaussettes made in France de qualité à l’effigie du club sont en cours de création grâce à La Manufacture Perrin de Montceau les Mines".

Les ambitions cette année ?

19 équipes seront engagées en championnat cette année, et une série de nouveautés viendront agrémenter la vie du club chalonnais avec la création d'une section Baby Hand moins de 5 ans, l'inscription d'une équipe 2 féminine dans l'Entente Saônoise en départementale et l'inscription des -18 féminines en championnat de France.

Côté équipe première des garcons, " Après le départ de Tanguy Cuvelier évoluant en Allemagne cette saison, de Flavien Rathery parti pour Dijon au même niveau cette saison, de Javier Grande évoluant en Italie cette saison et de quelques jeunes joueurs pour Semur. Notre équipe première s’est étoffée detrois nouveaux joueurs Chrys Youcef DC provenant de Martigues, Waren Nze Samba Arrière Gauche évoluant en N2 à Beaune la saison dernière ex-international africain et un jeune joueur gaucher très prometteur Rémy Fougères venant du CTM (Le creusot) meilleur buteur de Prénationale la saison dernière, nous notons aussi le retour d’Antoine Fichot notre DC explosif made in Chalon et d’un jeune GB formé à Chalon Valentin Ruault (qui avait été sélectionné au pôle).

La saison s’annonce pleine de surprises, cette équipe ayant fait un tournoi de préparation ultra prometteur à Annecy contre de la N1…Nous visons le haut de tableau.(le très haut de tableau …)

Les entraineurs restent Nicolas Keita et Christophe Cannarozzo qui continuent le bon travail réalisé la saison dernière ! Nous espérons que nos deux équipes jeunes engagés en championnat de France atteignent les finalités cette saison ! Que l’équipe réserve garçon se maintienne malgré l’effectif réduit et que les filles continuent leur ascension ! Que nos équipes jeunes s’amusent en performant et nous ramènent quelques coupes !".

Propos recueillis par Laurent Guillaumé