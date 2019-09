Le quartier d'Etroyes réuni pour un joli tête à tête entre voisins

En plein coeur du mois d'août, ils étaient en nombre ce samedi soir au bord du Giroux.

Cadre idyllique, des breuvages sortis de chacune des caves du secteur et des voisins mobilisés pour partager une belle soirée ! Ce samedi soir, plus d'une soixantaine d'habitants du quartier d'Etroyes à Mercurey se sont donnés rendez-vous pour passer un agréable moment. Le traditionnel rendez-vous estival des voisins a été une nouvelle fois une belle réussite. Partageant bouteilles et préparations culinaires, rien ne manquait à l'appel, dans ce superbe cadre d'un pré longeant le Giroux, rivière qui traverse la commune de Mercurey.

L.G