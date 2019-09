Une centaine de pèlerins à la marche processionnelle du 15 août

1. Petite cloche classée, qui date de 1579. Située au sud dans le clocher, d’un poids de 240 kg, richement décorée entre épaule et faussure,elle porte le prénom de sa marraine, Claudine de Ferrières qui résidait au château d’Etroyes. De son tintement, elle marque « en

piqué », les heures et les 3 fois trois coups en « do 4 » du début de l’Angelus, à 7h, à midi et à 19h, chaque jour.

2. Située au nord dans le clocher, cette cloche datée de 1612 pèse 560 kg. Elle sonne à la volée, en lancé franc, de concert avecClaudine, toutes les célébrations. Félicité des Barres, épouse de Jean de Digoine, Dame d’Etroyes et Mercurey, fut sa marraine.