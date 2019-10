Le PCF condamne la criminelle agression turque contre les kurdes de Syrie

Communiqué de presse

L'armée turque accompagnée de supplétifs djihadistes vient de lancer une

criminelle offensive contre les combattants de la liberté du Kurdistan

syrien (Rojava). Les bombardements visent la population civile qui fuit

par milliers tandis que les observateurs internationaux relèvent déjà

plusieurs dizaines de morts.



R.T. Erdogan entend massacrer les Kurdes, procéder à un nettoyage

ethnique, recycler les membres de l'Etat Islamique incarcérés tout en

poursuivant sa politique d'expansion territoriale et sa fuite en avant

ultra-nationaliste. La Turquie relance la guerre en Syrie, conforte la

résurgence des organisations terroristes islamistes et hypothèque toutes

les perspectives de paix.



Les Kurdes, artisans de la lutte contre l'Etat Islamique et l'une des

principales forces de paix démocratique dans la région, sont seuls,

trahis par la coalition, face à la barbarie et l'obscurantisme.



Le PCF condamne cette criminelle agression et appelle les gouvernements

de la France ainsi que ceux de l'Union Européenne à sanctionner par tous

les moyens la dictature d'Ankara. Le Conseil de Sécurité de l'ONU doit

placer les Kurdes sous protection internationale.



Le PCF appelle toutes les forces démocratiques à s'unir et à se

rassembler partout où elles le peuvent pour stopper cette invasion et

contraindre le tyran R.T. Erdogan à se retirer des territoires

illégalement occupés au Kurdistan de Syrie.