Incident de séance au Conseil régional : Pour la FCPE de Bourgogne Franche-Comté, l’heure est à la réparation et à la dignité !

Ce vendredi 11 octobre, en pleine séance du Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté, des enfants et des adultes, venu·e·s en citoyen·ne·s, dans le cadre scolaire, découvrir le fonctionnement démocratique de notre Région, ont été maltraité·e·s. Les propos tenus par les élus du Rassemblement National ont été d’une rare violence. Rien ne peut justifier un tel comportement !

La FCPE de Bourgogne Franche-Comté condamne et refuse que l'on puisse s'attaquer ainsi à des enfants, des adultes accompagnateurs/trices dont les droits sont reconnus par la loi et des enseignant·e·s qui, au quotidien, font vivre les valeurs républicaines.

Un mandat d’élu·e de la République, impose un devoir d'exemplarité. Cela commence, à l'égard de nos enfants et de nos jeunes, par le respect plein et entier des individus.

La FCPE de Bourgogne Franche-Comté en appelle à l'ensemble des élu·e·s régionaux et à l’Éducation nationale pour que les enfants et celles et ceux qui ont été maltraité·e·s, ce 11 octobre soient accompagné·e·s dans les jours à venir.

L’heure est à la réparation et à la dignité !

Isabel AMIS Sandrine CLAUDE

Présidente FCPE Bourgogne Coordinatrice FCPE de l’académie de Besançon