SudEducBourgogne dénonce "une scandaleuse note de service de la DSDEN71"

La circulaire ministérielle du 5 juin dernier, présentée par les ministres Blanquer et Cluzel comme une grand avancée pour les personnels exerçant des missions d'accompagnement des élèves en situation de handicap, n’est que de la poudre aux yeux. Pour les AESH, c’est toujours la précarité qui est à l’ordre du jour.



En Saône-et-Loire et plus généralement dans l'académie de Dijon, la situation en cette rentrée est encore plus catastrophique qu'ailleurs. Une scandaleuse note de service de la DSDEN71 demande en effet aux directrices et directeurs d'école, ainsi qu'aux chef-fes d'établissements, de faire travailler les AESH jusqu'à 2h de plus qu'auparavant sans l'augmentation de salaire correspondante. Cette note de service est évidemment non-réglementaire et contrevient à la circulaire ministérielle du 6 juin 2019, comme nous le démontrons dans le document consultable sur notre site: AESH DE SAÔNE-ET-LOIRE : HOLD-UP SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ! - Sud Education Bourgogne