SudEducBourgogne dénonce "la poudre aux yeux des Ministres Blanquer et Cluzel" sur la question des personnels AESH

Trois réunions d'information annoncées

La circulaire du 5 juin dernier sur l'école inclusive, présentée par les ministres Blanquer et Cluzel comme une grand avancée pour les personnels AESH n’est que de la poudre aux yeux.

Pour les Accompagnant-es d’Élèves en Situation de Handicap, c’est toujours la précarité qui est à l’ordre du jour. Et dans notre académie c'est encore pire qu'ailleurs... Depuis la rentrée, les AESH subissent en effet les interprétations scandaleuses du rectorat de la circulaire ministérielle: on leur demande de travailler 2h de plus sans l'augmentation de salaire correspondante!

Face à cette nouvelle attaque contre leurs conditions de travail déjà très précaires, la lutte des AESH a commencé :

La lutte des AESH doit maintenant s'amplifier et se généraliser, afin de faire respecter les droits de ces personnels à des conditions de travail dignes.

Sud Éducation et la CGT Éduc’action organisent le 16 octobre 3 réunions à destination des collègues AESH, pour échanger, des’informer et de construire ensemble une riposte.

Dijon : 16h à la Bourse du travail, 17 rue du Transvaal, Dijon .

Chalon: 13h30 à la maison des syndicats (salle 2 RDC), 2 rue du Parc, Chalon