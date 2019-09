Marie Mercier parmi les trois sénateurs les plus assidus dans l'hémicycle

Si vous parcourez les sites officiels du Sénat vous pouvez avoir des informations sur l’activité parlementaire.

Le Sénat est composé de 348 Sénateurs siégeant au Palais du Luxembourg à Paris. Nous avons constaté que trois Sénateurs sont classés parmi les plus assidus au sein de l’hémicycle. Marie Mercier est classée troisième derrière Philippe Bas, Sénateur de la Manche et Président de la Commission des Lois. Il a participé durant 41 semaines dans l’hémicycle et a été présent 174 fois en commission. Il devance Jean-Pierre Sueur, Sénateur du Loiret avec 40 semaines au Sénat et 173 fois en commission.

Marie Mercier, première femme Sénateur de Saône-et-Loire, a passé 38 semaines au Palais du Luxembourg et a été présente 174 fois en commission. Rappelons que Marie Mercier est Secrétaire de la commission des Lois. Pour ce qui n’est pas comptabilisé, elle est également Vice-Présidente de la Délégation sénatoriale à la prospective, chargée de réfléchir aux transformations de la société et de l’économie. A ce titre Marie Mercier travaille à un rapport sur la conciliation de la robotisation et de la numérisation de la société, avec les besoins croissants en services non productifs.

Rapporteur de la Mission commune d’information sur les politiques publiques de prévention, de détection, d’organisation des signalements et de répressions des infractions sexuelles sur mineurs en institutions. Elle a fait profondément bouger les lignes sur ce sujet difficile comme en a témoigné le Président du Sénat Gérard Larcher lors de la réunion des maires de Saône et Loire à Montceau le 13 septembre dernier. Marie Mercier est très attachée à sa commune de Châtenoy-le-Royal, dont elle a été maire en restant conseillère municipale.

JC Reynaud