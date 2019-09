Rugby : défait 25 à 18 à Saône Seille, l’entente St Firmin Châtenoy n’a rien lâché

Pour ce premier match de l’Entente St Firmin Châtenoy en Championnat Territorial des séries, le résultat, même s’il s’agit d’une défaite sur le score de 25 à 18, permet de ramener le premier point du bonus défensif. « Une équipe de l’entente qui n’a rien lâché du début à la fin » nous a fait savoir le président Benjamin Marlot. Quand on sait qu’il n’y a eu que trois entrainements collectifs c’est dire que les garçons de cette Entente ont tout donné. « Certes il y a eu quelques erreurs de jeunesse mais le match a été plaisant à voir et on surtout un groupe de mecs unis, ce qui augure du bon pour l’avenir. » ajoute le jeune président du CRC.

Pour les points gagnés par l’Entente : deux essais : Benjamin Marlot et Matthieu Meunier; une transformation et une pénalité pour Kéko Gonzales et une pénalité de David Galland.

Prochain match le 6 octobre 2019 avec un nouveau déplacement à St Martin du Lac

JC Reynaud